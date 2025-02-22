ГИБДД проводит в Рязани массовые рейды

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проводят комплексные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, в рамках акции «Нетрезвый водитель».

Инспекторы ДПС применяют метод «массовой проверки», который позволяет за короткий промежуток времени проверить максимальное количество водителей на определённом участке дороги, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём. Если вам стало известно о водителе, который управляет автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщите об этом в полицию.

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По фактам нарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, а также других грубых нарушений ПДД, вы можете обратиться по «телефону доверия» УМВД России по Рязанской области: 8-4912-21-63-07 или 02.