Геральдист объяснил платье Бейонсе в цветах российского флага

Костюм популярной певицы Бейонсе в цветах, напоминающих российский флаг, скорее всего, отсылает к американской символике, а не выражает симпатию к России. Такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru геральдист Александр Цветков.

По его словам, в США часто используют бело-сине-красную цветовую гамму в декоративных целях, и это не имеет отношения к российской символике. Цветков напомнил, что подобные ситуации уже случались раньше — например, когда бывший президент США Дональд Трамп поздравлял американскую армию.

«Я не думаю, что у Бейонсе вдруг проснулась любовь к России. Это как с историей, когда Трамп поздравлял американских военных: там тоже были полоски белого, синего и красного — чисто декоративные элементы. Это цвета американского флага. И началась шумиха: «О, нарисовали российский флаг!» — совершенно на пустом месте. Скорее всего, это просто отсылка к флагу США, а может и вовсе случайное совпадение. Кто может запретить человеку носить одежду таких цветов?» — отметил эксперт.

Ранее Бейонсе выступила в Вашингтоне в платье в цветах российского флага — белом, синем и красном. Костюм был создан ливанским дизайнером Эли Саабом специально для этого шоу. Образ певицы вызвал восторг у многих пользователей из России.