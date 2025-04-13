При ударе в Сумах могли погибнуть иностранные наемники, в том числе из Франции, заявил «МК» генерал-майор Владимир Попов.
Информация об атаке появилась в воскресенье. Минобороны пока не комментировало случившееся.
Собеседник издания предположил, что уничтожены натовские советники или добровольцы, подробности о жертвах станут известны на следующей неделе.
Генерал добавил, что среди погибших могут быть и уроженцы Канады. Вероятно, станет известно, что «какой-нибудь канадский полковник якобы сорвался со скалы или умер во время медицинской операции».