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Новости мира

Генерал Попов заявил, что в Сумах уничтожены наемники из Франции

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При ударе в Сумах могли погибнуть иностранные наемники, в том числе из Франции, заявил «МК» генерал-майор Владимир Попов.

Информация об атаке появилась в воскресенье. Минобороны пока не комментировало случившееся.

Собеседник издания предположил, что уничтожены натовские советники или добровольцы, подробности о жертвах станут известны на следующей неделе.

«Например, во Франции вдруг объявят, что в автомобильной катастрофе погиб какой-нибудь генерал или какой-нибудь полковник. А его привезли на самом деле в закрытом гробу из Сумской области», — отметил Попов.

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Генерал добавил, что среди погибших могут быть и уроженцы Канады. Вероятно, станет известно, что «какой-нибудь канадский полковник якобы сорвался со скалы или умер во время медицинской операции».

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