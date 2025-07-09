Вооружённые силы России будут наносить всё более массированные удары беспилотниками по военным объектам на территории Украины, заявил в интервью NEWS.ru Герой РФ, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, такие действия стали возможны благодаря развитию отечественной промышленности.

«Такое количество БПЛА, применяемых против целей ВСУ на Украине, становится нормой. Если раньше за ночь запускалось около 100, то сейчас мы можем запускать 700–800. Это свидетельствует о возросших возможностях российской промышленности. Количество дронов будет только расти, и это повлияет на ход СВО», — отметил Липовой.

Он также добавил, что теперь у России не будет проблем с уничтожением целей ВСУ как на линии фронта, так и в глубоком тылу. По словам генерала, речь идёт о нанесении ущерба оборонному потенциалу Украины и её военно-промышленному комплексу.

Ранее пресс-служба ВСУ сообщила, что в ночь на 9 июля Украину атаковали 728 ударных беспилотников. По данным украинской армии, по территории страны также были выпущены 14 ракет.