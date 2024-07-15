Где в Рязани перекрыто движение из-за ремонтных работ

Сразу на нескольких улицах Рязани в июле перекрыли движение транспорта из-за проведения ремонтных работ. О перекрытиях на различных участках ранее сообщала администрация города, но, как часто бывает, для многих людей, которые не следят за новостями, перекрытые дорог стало неожиданным сюрпризом.

7info публикует список улиц Рязани, где из-за ремонтных работ перекрыли движение в июле.

Из-за ремонта теплосетей в Рязани перекрыли улицу Горького. Ограничение на проезд там действует до 24.00 30 августа. Перекрыт участок дороги от дома №50 до дома №94.

В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка магистральных трубопроводов закрыто движение транспорта по улице Ленинского Комсомола от дома 24 до пересечения с улицей Пушкина в период с до 17.00 27 августа.

Автобус маршрута №23 следует:

— от остановочного пункта «Кинотеатр Дружба» по Высоковольтной ул., ул. Островского, ул. Стройкова. далее по своему маршруту;

— при движении в центр города от остановочного пункта «ул. Ленинского Комсомола» по ул. Островского, Высоковольтной ул., Весенней ул., ул. Шевченко, ул. Дзержинского, далее по своему маршруту.

В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка магистральных трубопроводов закрыто движение транспорта по улице Белинского от пересечения с улицей Новой до пересечения с улицей Боголюбова в период до 17.00 20 октября.

В связи с аварийным ремонтом участка тепловых сетей закрыто движение по проезду Гоголя до 24.00 23 июля от дома №2 до дома №7.

В связи с аварийным ремонтом канализационного коллектора по улице Пожалостина до 17.00 15 августа будет ограничено движение транспорта от пересечения с улицей Кудрявцева до пересечения с Первомайским проспектом по полосе движения в сторону Первомайского проспекта.