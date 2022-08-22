«Где мэр?»: ярославцы пожаловались на давку в автобусах после Дня города

Жители Ярославля устроили давку в автобусах после празднования Дня города 20 августа, пишет 76.RU.

По словам очевидцев, общественный транспорт был забит под завязку. При этом у людей не было выбора, поскольку из-за перекрытий выехать из центра города на личном авто было проблематично.

«Печально, но многие не поехали зная, что общественный транспорт плохо организовали. Раньше автобусы были большие. В этом году за Волгу только маленькие 33-й и 22-й. <…> Это как же надо не любить ярославцев. Где мэр?» – пожаловалась местная жительница.

Другой ярославец отметил, что транспорт работал отвратительно после десяти вечера. Некоторые сравнили ситуацию с «китайским метро».