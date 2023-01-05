Футболист ЦСКА Константин Кучаев женится на фигуристке Радионовой

Фигуристка Елена Радионова согласилась выйти замуж за футболиста московского ЦСКА, уроженца Рязани Константина Кучаева. Об этом спортсменка сообщила в социальной сети.
Кучаев продолжает спортивную карьеру, Радионова, выигрывавшая чемпионат России, медали первенств мира и Европы, завершила выступления.
Пара встречается с 2020 года. По словам Елены, инициатором знакомства стал сам Кучаев. При этом каких-либо романов до него у спортсменки ни с кем не было. Она серьёзно занималась фигурным катанием.
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