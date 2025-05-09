Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту

РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Началось празднование с разворачивания 300-метровой Георгиевской ленты.

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