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Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту

Алексей Самохин

РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Началось празднование с разворачивания 300-метровой Георгиевской ленты.

Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где развернули 300-метровую Георгиевскую ленту РИА «7info» публикует фоторепортаж с площади Победы в Рязани, где 9 мая проходят праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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