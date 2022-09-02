Фонд «Мамино сердце» начинает сбор гуманитарной помощи

Инициатор акции — председатель Попечительского совета БФ «Мамино сердце» Владимир Бурмистров — рассказывает: «Я только вернулся из командировки в ЛДНР и Харьковскую область, был в Луганске и Купянске. Своими глазами еще раз убедился в том, что поддержка волонтеров и неравнодушных граждан важна и востребована. Узнал на месте, какая помощь нужна в первую очередь, поэтому принял решение — организовать эту акцию в кратчайшие сроки и доставить все на место».