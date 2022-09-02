Пятница, 2 сентября, 2022
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Фонд «Мамино сердце» начинает сбор гуманитарной помощи

С 3 сентября начинается благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи от фонда «Мамино сердце» и волонтеров.

Принимаются продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты.

Также можно перечислить денежные средства: для этого наведите на QR-код, размещенный на афише.

Пункты сбора:

▪ «Точка кипения» (ул. Каширина, д. 1Б, г. Рязань) — vk.com/tochkakipeniaryazan;

▪ Лесопарк (ул. Проезд речников, д. 1В, г. Рязань) — vk.com/lesopark62, t.me/lesopark62);

▪ ЦВПВМ «Гранит» (ул. Зубковой, д. 20Б, г. Рязань) — vk.com/granit_centr62, ok.ru/group/61614264614986, t.me/granit_centr62;

▪ магазин тактической экипировки «Штурм» (ул. Московское шоссе, д. 31А, стр. 1, 3 этаж, г. Рязань) — vk.com/shturm62;

▪ МП «КВЦ» г. Рязани (ул. Станкозаводская, д. 27; ул. Крупской, д. 19; ул. Маяковского, д. 111; ул. Горького, д. 11; ул. Стройкова, д. 7; ул. Вокзальная, д. 101; ул. Новоселов, д. 50, корп. 3; ул. Татарская, д. 95; ул. Советской Армии, д. 13А).

Инициатор акции — председатель Попечительского совета БФ «Мамино сердце» Владимир Бурмистров — рассказывает: «Я только вернулся из командировки в ЛДНР и Харьковскую область, был в Луганске и Купянске. Своими глазами еще раз убедился в том, что поддержка волонтеров и неравнодушных граждан важна и востребована. Узнал на месте, какая помощь нужна в первую очередь, поэтому принял решение — организовать эту акцию в кратчайшие сроки и доставить все на место».

Поможем вместе! Важна ваша любая посильная помощь!

По интересующим вас вопросам можно связаться по телефону +7 (910) 645-42-95.

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