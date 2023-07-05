По данным Рязаньстата, в январе–мае 2023 года физический объем промышленного производства в Рязанской области вырос на 8,4% по сравнению с январем-маем 2022 года.

За январь–май текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого в регионе на 28,2% увеличилось производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, на 21,6% — металлургической продукции, на 21,5% — производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 13% — производство резиновых и пластмассовых изделий, на 10,1% — готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 7,4% — кожи и изделий из кожи, на 5,2% — автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

За 5 месяцев на 66,1% снизилось производство бумаги и бумажных изделий, на 20,6% — ремонт и монтаж машин и оборудования, на 16,9% — производство мебели, на 9,4% — древесины, на 4% — пищевых продуктов.