Фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

В июле Госдума приняла законопроект, который может привести к запрету фильмов, не соответствующих «духовно-нравственным ценностям». Новый закон затронет не только будущие, но и уже вышедшие киноленты.

Депутат Елена Драпеко в разговоре с изданием «Абзац» предположила, что под запрет могут попасть некоторые работы режиссёра Алексея Балабанова. По её мнению, многие фильмы 80-х и 90-х годов необходимо пересмотреть на предмет соответствия новым требованиям. Она считает, что показывать такие картины детям и молодежи нужно с осторожностью.

— В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно, — заявила Драпеко.

Свою точку зрения высказал и киновед Александр Семенюк. Он считает, что цензура коснётся ряда популярных современных сериалов, таких как «Жизнь по вызову», «Фишер» и нашумевшее «Слово пацана. Кровь на асфальте». По мнению эксперта, судьба оскароносной «Аноры» также под вопросом.

Напомним, Алексей Балабанов снял культовые картины «Брат» и «Брат-2».