Фестиваль «Поле брани» пройдёт под Рязанью 26 июля, организаторы рассказали подробности

Организаторы фестиваля «Поле брани» сообщили новые подробности проведения мероприятия.
26 июля ровно в полдень на Старорязанском городище откроется портал в прошлое. Гости увидят жизнь Древней Руси и воссозданные стенобитные орудия, узнают, как шел суд по «Правде Ярослава», смогут ощутить силу русских воинов во время штурма укреплений и сражениях русской дружины с конницей. Проект реализуется МОО «СОЮЗ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
По его словам, такие события способствуют формированию уважения к традициям и культуре своей страны, укреплению национальной идентичности, помогают увидеть, как жили и действовали люди в определённые эпохи, какие технологии и способы были у них в распоряжении.
Так, в интерактивной зоне, где расположены два десятка ремесленных мастерских и игровых, гости смогут узнать о мастерстве кожемяки, кузнечном деле, крашении тканей, играх Древней Руси и многом другом.
Битва и штурм укреплений развернутся на поле скачек и битв.
Одной из самых примечательных локаций фестиваля станет Ставка Князя, где будет вершиться суд по «Правде Ярослава» — древнейшему образцу первого законодательного свода на Руси. Князь разберет несколько важных дел и укажет, кто прав, кто виноват.
По словам директора Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Инессы Фельдман, самая главная задача на сегодняшний день — это сохранение истории России. Важно знать ответ на вопрос, как же создавалось Российское государство: когда, где и ради чего сражались наши предки.
Фестиваль пройдёт с 12 до 20 часов в субботу, 26 июля на городище Старая Рязань (Кутуковское поселение, Рязанская область). Вход для детей до 7 лет, участников СВО и их семей — бесплатный.
Возрастное ограничение: 6+
Программу фестиваля можно найти здесь.