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Культура и события

Фестиваль «Поле брани» пройдёт под Рязанью 26 июля, организаторы рассказали подробности

Алексей Самохин
Фото: Музей Ратной истории Москвы

Организаторы фестиваля «Поле брани» сообщили новые подробности проведения мероприятия. 

26 июля ровно в полдень на Старорязанском городище откроется портал в прошлое. Гости увидят жизнь Древней Руси и воссозданные стенобитные орудия, узнают, как шел суд по «Правде Ярослава», смогут ощутить силу русских воинов во время штурма укреплений и сражениях русской дружины с конницей. Проект реализуется МОО «СОЮЗ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Спасский район всегда удивляет гостей своей историей, количеством туристических объектов. Фестивали реконструкции исторических событий дают возможность погрузиться в атмосферу прошлого, почувствовать себя частью исторических событий. С удовольствием посещаю фестиваль «Поле брани», общаюсь с участниками и восторгаюсь атмосферой его площадок. Этот год не станет исключением. Уже запланировал с коллегами «культурный десант» в один из дней фестиваля», — рассказал  начальник управления культуры и туризма администрации Спасского района Сергей Кочетков.

По его словам, такие события способствуют формированию уважения к традициям и культуре своей страны, укреплению национальной идентичности, помогают увидеть, как жили и действовали люди в определённые эпохи, какие технологии и способы были у них в распоряжении.

Так, в интерактивной зоне, где расположены два десятка ремесленных мастерских и игровых, гости смогут узнать о мастерстве кожемяки, кузнечном деле, крашении тканей, играх Древней Руси и многом другом. 

Битва и штурм укреплений развернутся на поле скачек и битв. 

Одной из самых примечательных локаций фестиваля станет Ставка Князя, где будет вершиться суд по «Правде Ярослава» — древнейшему образцу первого законодательного свода на Руси. Князь разберет несколько важных дел и укажет, кто прав, кто виноват.

«Кроме суда по «Правде Ярослава», я продемонстрирую гостям, как выглядел походный лагерь старшего дружинника или князя в период раннего средневековья. И хочу показать, что, в целом, исторические реконструкторы открыты для диалога, открыты для общения. Мы готовы делиться своим опытом и интересами с нашими гостями и посетителями. Мое удовольствие, мой личный дофамин — это история прикосновения к части событий в местах силы русской культуры. «Поле Брани» — это результат изучения, вовлечения и исторического эксперимента в русской культуре в настоящем месте силы — на Старорязанском городище», — рассказывает о фестивале один из главных организаторов, руководитель музея Ратной истории Виктор Кралин.

По словам директора Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Инессы Фельдман, самая главная задача на сегодняшний день — это сохранение истории России. Важно знать ответ на вопрос, как же создавалось Российское государство: когда, где и ради чего сражались наши предки. 

«Фестиваль «Поле Брани» дает возможность воссоздания исторического контекста в «намоленном» месте. Именно там, где это и происходило в те давние времена. И поэтому это очень важно, это очень нужно, это очень интересно. Узнать о событиях не из книг, как это чаще всего бывает, а в конкретном месте, где 788 лет назад хан Батый напал на Русь», — поясняет директор РИАМЗ.

Фестиваль пройдёт с 12 до 20 часов в субботу, 26 июля на городище Старая Рязань (Кутуковское поселение, Рязанская область). Вход для детей до 7 лет, участников СВО и их семей — бесплатный. 

Возрастное ограничение: 6+

Программу фестиваля можно найти здесь.

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