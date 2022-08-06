Фанаты «Динамо» устроили потасовку с полицией на матче молодёжки «Рязани-ВДВ»

Во время встречи молодёжного первенства между командами «Рязань-ВДВ-М» — «Динамо-М» фанаты столичного клуба устроили потасовку с полицией. Видео инцидента опубликовала группа «Подслушано в Рязани».

Игра проходила на стадионе «Спартак» 6 августа. Началось всё с того, что болельщик выбежал на поле. Правоохранители, стюарды остановили молодого человека, после чего полицейские повели нарушителя в сторону трибуны с болельщиками «Динамо». Фанаты попытались отбить парня у силовиков, началась потасовка.

Чем завершился инцидент, из видео непонятно.

Матче окончился победой московской команды — 2:0.