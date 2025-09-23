«Есенинский диктант» написали в Рязани школьники, студенты, работники культуры

В библиотеке имени Горького прошла Всероссийская акция «Есенинский диктант», приуроченная к 130-летию со дня рождения выдающегося поэта, уроженца Рязанского края С.А. Есенина.

Акция проведена Общероссийской общественной организацией «Ассоциация учителей литературы и русского языка» совместно с областной научной библиотекой им. Горького при поддержке Общественной палаты региона и Российского общества «Знание» в целях развития интереса к изучению творческого наследия русского поэта С.А. Есенина.

Участниками «Есенинского диктанта» стали представители 73 регионов страны, а также ряда зарубежных государств – Беларуси, Казахстана, Дании, Кыргызстана и Таджикистана. В целом было организовано свыше 600 пунктов проведения акции в разных регионах страны.

Центральной площадкой реализации просветительского проекта в Рязанской области выступила библиотека имени Горького, где на вопросы теста, посвященного биографии и творческой деятельности поэта, ответили школьники, студенты рязанских ссузов и вузов, работники областных учреждений культуры.

Общий Всероссийский рейтинг участников будет опубликован в октябре. Победителей в каждой возрастной категории наградят дипломами I, II и III степени.

