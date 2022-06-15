Елена Сорокина заявила о необходимости создания в Рязани экологического стандарта

14 июня глава администрации Елена Сорокина провела в доме ТОС встречу с городскими активистами, экологами и профильными специалистами по вопросу создания экологического стандарта в Рязани. Собравшиеся обсудили это предложение и внесли свои предложения и замечания.

Как отметила мэр, экологический стандарт будет документом добровольного исполнения. Использовать его в своей работе смогут рязанские предприятия и общественные организации.

– Они возьмут на себя определенные обязательства по экологической проблематике, в том числе открыто рассказывать о том, что делают для снижения выбросов, – пояснила Сорокина.

Глава администрации подчеркнула значимость образовательных и общественных организаций в этом направлении. Важны и другие вопросы – обращение с мусором, создание экокаркаса города, озеленение.

Участники встречи затронули другие важные вопросы: интерактивный контроль качества воздуха, расширение «зелёного пояса» вокруг Рязани, высадку зелёных насаждений, приспособленных к климату. Школьница Маргарита Микуц – победитель экологического конкурса РДШ «Экотренд» представила свой проект по привлечению детей и молодёжи к глобальным экологическим проблемам.

По итогу совещания мэр поручила профильным специалистам ещё раз изучить опыт других городов, управлению образования – организовать молодежный экологический форум, чтобы привлечь активную молодежь к важной теме.