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Четверг, 16 июня, 2022

Елена Сорокина рассказала о разработке в Рязани единой транспортной модели

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Елена Сорокина рассказала о разработке в Рязани единой транспортной модели

В рамках своего отчёта перед депутатами Рязанской городской Думы 16 июня мэр Рязани Елена Сорокина затронула вопросы транспортного обслуживания. По её словам, проблем в этой сфере много, но вместе с депутатами часть из них удалось решить в прошлом.

Удалось закупить 20 новых автобусов среднего класса, увеличить ежедневный выпуск подвижного состава на линию с 40 до 85 единиц, увеличить численность водителей автобусного парка до 173 человек. Заработная плата работников общественного транспорта выросла на 25-30%.

Благодаря решению правительства Москвы в Рязань переданы 40 автобусов. Параллельно ведутся переговоры о передаче троллейбусов из Санкт-Петербурга.

В начале этого года внедрена скидка 50% на вторую поездку в течение часа после оплаты первой по карте «Городская» на маршрутах МУП «УРТ». В июле — запланирован переход на нетто-карты.

– Эта мера позволит администрации, как заказчику перевозок, контролировать расписание движения транспорта и в случае нарушений наказывать перевозчика рублем, – отметила глава администрации.

Глава администрации отметила: удалось решить важнейший вопрос транспортной безопасности. Теперь в рязанском транспорте есть видеонаблюдение. Все эти меры, по словам Сорокиной, важные, но точечные.

– Нам нужны системные изменения. Поэтому приступили к разработке транспортной модели и оптимизации транспортной сети города. Это стоит денег, но это даст четкий план действий по качественному улучшению пассажирских перевозок, – подчеркнула она.

Елена Сорокина рассказала о разработке в Рязани единой транспортной модели
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