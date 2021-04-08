Елена Сорокина рассказала о новых назначениях в Рязани

Глава администрации города Елена Сорокина рассказала о назначении новых заместителей в администрации города Рязани. Новые кадры позволят уменьшить нагрузку на нынешних заместителей, чтобы грамотно распределить обязанности. Информацию об этом сити-менеджер опубликовала на личной странице ВКонтакте.



Бориса Ясинского назначили исполняющим обязанности заместителя главы города сферы благоустройства и ЖКХ. Елена Сорокина отметила, что уже сегодня поручила новому руководителю встретиться с инициативной группой жителей на улице Новаторов, чтобы обсудить дорожный вопрос и найти решение.

– Я желаю Борису Викторовичу на новой должности сил, энтузиазма. Терпения не желают, но тем не менее терпения. Как пишут люди в соцсетях, «нам не важно, кто займет должность, нам важны результаты». Будем оценивать по результатам, – сообщила Елена Сорокина.



Кроме того, глава администрации отметила положительные изменения, в частности в Приокском районе – завершение первого этапа благоустройства Комсомольского парка, строительство новой хоккейной коробки на улице Новаторов (возде дома 12) и парковки возле школы №55.



Исполнять обязанности начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений с сегодняшнего дня будет Евгений Кириченко.

– Перед Евгением Юрьевичем поставила конкретные задачи. Их грамотное исполнение считаю своеобразным KPI на ближайшее время. Прежде всего необходимо сосредоточиться на социальных вопросах. Это бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям. Сделать должны не «для галочки», а найти варианты, которые полностью устроят семьи. Далее – окончательное решение, согласованное с активистами зоозащиты, по месту строительства приюта для безнадзорных животных. Помимо этого, поиск участков под строительство школ, детских садов и поликлиник. Есть запрос на участок под строительство ДШИ №7 в Дашково-Песочне, также нужна земля под строительство 50-метрового бассейна. Много других задач, – написала глава администрации.

Елена Сорокина отметила, что исполнение обязанностей позволит проверить новых кандидатов «на прочность».