Елена Сорокина рассказала о новых назначениях в Рязани

Глава администрации города Елена Сорокина рассказала о назначении новых заместителей в администрации города Рязани. Новые кадры позволят уменьшить нагрузку на нынешних заместителей, чтобы грамотно распределить обязанности. Информацию об этом сити-менеджер опубликовала на личной странице ВКонтакте.
Бориса Ясинского назначили исполняющим обязанности заместителя главы города сферы благоустройства и ЖКХ. Елена Сорокина отметила, что уже сегодня поручила новому руководителю встретиться с инициативной группой жителей на улице Новаторов, чтобы обсудить дорожный вопрос и найти решение.
Кроме того, глава администрации отметила положительные изменения, в частности в Приокском районе – завершение первого этапа благоустройства Комсомольского парка, строительство новой хоккейной коробки на улице Новаторов (возде дома 12) и парковки возле школы №55.
Исполнять обязанности начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений с сегодняшнего дня будет Евгений Кириченко.
Елена Сорокина отметила, что исполнение обязанностей позволит проверить новых кандидатов «на прочность».