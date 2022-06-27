Елена Сорокина проверила благоустройство зелёных зон на улицах Баженова и Голенчинской

В Рязани продолжается реализация проектов местных инициатив. 27 июня мэр Рязани Елена Сорокина выехала на два объекта – в парк Героев Отечественной войны 1812 года (улица Баженова) и на улице Голенчинскую, на территорию культурно-оздоровительного комплекса «Обелиск».

Глава администрации отметила: врио губернатора Павел Малков поручил чаще проводить совещания «на земле», поэтому ход благоустройства она решила проверить лично. По её словам, раньше на улице Баженова была заброшенная зелёная зона. В сентябре 2020 и мае 2021 года там прошла экологическая акция «Чистые игры» с участием экспертного совета при правительстве Рязанской области. Сейчас на этой территории провели санитарную очистку и планировку. Ведётся подготовка к асфальтированию дорожек.

— Чтобы получилась комплексно благоустроенная зона, нужно продумать ремонт дороги по улице Старая дубрава. Управлению благоустройства – в следующем году разработать проект. Рядом заросшая территория, огороженная забором. Управлению земельных ресурсов – выяснить назначение этого участка, — дала порчения Сорокина.

На улице Голенчинской ведутся работы по благоустройству культурно-оздоровительного комплекса «Обелиск». Два этапа состоялись в 2018-2019 годах – была спланирована территория, установлены спортивные тренажеры, вымощена тротуарной плиткой площадка под обелиск и территория для обустройства сцены и фронтовой поляны, установлена кованая беседка.

В этом году предстоит обустроить водосток, заасфальтировать основание игровой площадки с последующим монтажом ограждения, обустроить велопарковку и сцену.

Мэр Рязани отметила: местные жители пожаловались на то, что площадка исписана вандалами, также там нерегулярно проводится уборка.

— Ситуацию нужно менять. Начать с элементарного – поставить урну для мусора и привлечь молодежь к уборке, — заявила Елена Сорокина.

Она также добавила, что активисты, которые стали инициаторами благоустройства объектов, взаимодействуют между собой. Общими силами удастся преобразить целый район. В дальнейшем есть планы объединения двух зелёных зон в парковый ансамбль.