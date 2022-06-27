Елена Сорокина проверила благоустройство зелёных зон на улицах Баженова и Голенчинской

В Рязани продолжается реализация проектов местных инициатив. 27 июня мэр Рязани Елена Сорокина выехала на два объекта – в парк Героев Отечественной войны 1812 года (улица Баженова) и на улице Голенчинскую, на территорию культурно-оздоровительного комплекса «Обелиск».
Глава администрации отметила: врио губернатора Павел Малков поручил чаще проводить совещания «на земле», поэтому ход благоустройства она решила проверить лично. По её словам, раньше на улице Баженова была заброшенная зелёная зона. В сентябре 2020 и мае 2021 года там прошла экологическая акция «Чистые игры» с участием экспертного совета при правительстве Рязанской области. Сейчас на этой территории провели санитарную очистку и планировку. Ведётся подготовка к асфальтированию дорожек.
На улице Голенчинской ведутся работы по благоустройству культурно-оздоровительного комплекса «Обелиск». Два этапа состоялись в 2018-2019 годах – была спланирована территория, установлены спортивные тренажеры, вымощена тротуарной плиткой площадка под обелиск и территория для обустройства сцены и фронтовой поляны, установлена кованая беседка.
В этом году предстоит обустроить водосток, заасфальтировать основание игровой площадки с последующим монтажом ограждения, обустроить велопарковку и сцену.
Мэр Рязани отметила: местные жители пожаловались на то, что площадка исписана вандалами, также там нерегулярно проводится уборка.
Она также добавила, что активисты, которые стали инициаторами благоустройства объектов, взаимодействуют между собой. Общими силами удастся преобразить целый район. В дальнейшем есть планы объединения двух зелёных зон в парковый ансамбль.