Елена Сорокина проверила благоустройство на Михайловском шоссе

В понедельник, 1 ноября, мэр Рязани Елена Сорокина побывала на Михайловском шоссе, где проводится благоустройство в рамках проекта местной инициативы.

В 2019 году там заасфальтировали пешеходную дорожку к школе №22, детским садам, поликлинике, детскому центру «Стрекоза». В 2020 году вдоль дорожки установили уличное освещение.

Сейчас там проводится третий этап благоустройства. На Михайловском шоссе опилили деревья, обрезали тополя. Это необходимо для образования молодых побегов.

В рамках проекта ведутся работы по планировке территории. Рабочие готовят основание под будущую пешеходную дорожку. Срок муниципального контракта до 29 ноября, но подрядчик обещает завершить раньше, к 15 ноября.