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Вторник, 2 ноября, 2021
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Елена Сорокина проверила благоустройство на Михайловском шоссе

7info7

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В понедельник, 1 ноября, мэр Рязани Елена Сорокина побывала на Михайловском шоссе, где проводится благоустройство в рамках проекта местной инициативы.

В 2019 году там заасфальтировали пешеходную дорожку к школе №22, детским садам, поликлинике, детскому центру «Стрекоза». В 2020 году вдоль дорожки установили уличное освещение.

Сейчас там проводится третий этап благоустройства. На Михайловском шоссе опилили деревья, обрезали тополя. Это необходимо для образования молодых побегов.

В рамках проекта ведутся работы по планировке территории. Рабочие готовят основание под будущую пешеходную дорожку. Срок муниципального контракта до 29 ноября, но подрядчик обещает завершить раньше, к 15 ноября.

На Михайловском шоссе живут очень активные люди. Местный комитет ТОС проводит большую информационную работу, участвует в деятельности общественной приемной, привлекает к мероприятиям молодежь, – сказала Сорокина, – Благодаря совместным усилиям жителей и органов власти все больше проектов воплощается в жизнь.

  • Елена Сорокина проверила благоустройство на Михайловском шоссе
  • Елена Сорокина проверила благоустройство на Михайловском шоссе
  • Елена Сорокина проверила благоустройство на Михайловском шоссе
  • Елена Сорокина проверила благоустройство на Михайловском шоссе

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