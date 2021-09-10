Елена Сорокина осмотрела рязанские дороги, которые ремонтируют по нацпроекту

Глава администрации Рязани Елена Сорокина вместе с представителями управления и дирекции благоустройства города посетила улицы 2-я Линия, Шевченко, Новосёлов, Касимовское шоссе и проезд Яблочкова. Ремонт там проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице 2-я Линия подрядчик приступил к разметки границ парковки. Его обустроят вдоль зелёной зоны. Также там проводятся работы по монтажу бортового камня.

На улице Шевченко запланирован ремонт двух участков по двухлетнему контракту: от улицы 5-я Линия до улицы Есенина и от улицы Типанова до улицы Дзержинского. Сейчас там установили бордюрный камень, отфрезеровали асфальт и уложили выравнивающий слой. Ведется подготовка к укладке верхнего слоя асфальта. Проектом предусмотрена полная замена ливневой канализации. Также там заменят ливневую канализацию и установят новые опоры светильников.

По двухлетнему контракту также ремонтируют дорогу на проезде Яблочкова. Основную часть работ проведут в этом году. Подрядчик полностью установил бордюрный камень, уложил выравнивающий слой проезжей части. Асфальтировать тротуары планируют уже на этой неделе. Также в рамках ремонта проезжую часть планируют расширить до 5 полос. Работы ведутся с опережением графика.

На улице Новоселов ремонтируется участок большой протяженности. Подрядчик проводит замену опор освещения. На каждой опоре разместят по две лампы, одна из которых будет освещать проезжую часть, другая – тротуар. Проектом предусмотрено мощение пешеходных дорожек плиткой. Также там появится разделительная полоса, которая позволит повысить безопасность дорожного движения, новые остановочные павильоны, светофоры и дорожные знаки.

На Касимовском шоссе и улице Советской Армии работы вышли на завершающий этап. Сейчас ведется подрезка тротуарной плитки и установка дорожных знаков. На этом участке будет обустроена велодорожка общей протяженностью с обеих сторон около 2 км. До середины октября на участке модернизируют светофоры.