Елена Сорокина: Местные инициативы – программа, которая делает людей счастливее

16 июня мэр Рязани Елена Сорокина выступила перед депутатами Рязанской городской Думой с отчётом о работе за 2021 год. Сорокина подчеркнула: городская администрация идёт путём открытого диалога с жителями.

Сорокина указала, что сотрудники мэрии в самых непростых ситуациях ищут взаимопонимание, стоят на принципах внимательного и ответственного отношения к проблемам людей. За год специалисты обработали 19,4 тыс. обращений в соцсетях, 12,9 тыс. обращений, оставленных через портал Госуслуги.

Отдельно Елена Сорокина отметила участие Рязани в облпрограмме поддержки местных инициатив. За пять лет реализовано более 100 проектов, которые предложили рязанцы. В 2021 году – 26 проектов.

Сорокина остановилась на важных моментах по реализации проектов местных инициатив. Много проектов реализуются в отдаленных микрорайонах. Продолжается строительство площадки для выгула собак. По проектам жителей организуются небольшие скверики и зоны отдыха по месту жительства, улучшается инфраструктурой дворового спорта, в том числе спортивных молодежных направлений – паркур, воркаут.