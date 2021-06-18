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Пятница, 18 июня, 2021
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Эксперты Роскачества назвали эффективные средства от комаров и клещей

7info
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Роскачество проверило репелленты-спреи 20 торговых марок для защиты от комаров и клещей. Эксперты назвали лучшие из них. 

Пятёрку лидеров по защите от комаров составили: «Дэта», «Тайга», Drago family, «OFF!» и «Help». Эти средства оказались эффективны на 93-100%. Лучшим признан спрей «Дэта».

Аутсайдерами эксперты Роскачества признали «Argus», Mosquitall, Nadzor, Super BAT. Они менее эффективны, больше времени воздействуют на кожу.

Пять исследованных спреев, если судить по этикетке, должны защищать и от комаров, и от клещей. Максимально действенным среди них оказалось Help (эффективность –  97%). На 2-3 месте — спреи «Абсолют» и «Лютоня» (90%). Средства от клещей «Космос» и «МоскитOFF» с заявленной задачей не справились. 

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