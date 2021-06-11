17.3 C
Рязань
Пятница, 11 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Экс- продюсер Светланы Лободы ответила Филиппу Киркорову в видеообращении

7info7
- Advertisement -

 

Прошедшая премия МУЗ-ТВ наделала много шума в общественном пространстве.

Самым громким стал скандал, развернувшийся между королём эстрады Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивиной, много лет работающей продюсером у Светланы Лободы.

 Благодаря этому союзу Светлана Лобода стала одной из топовых певиц с самыми высокими гонорарами.

Однако, после церемонии МУЗ-ТВ, Нателла Крапивина объявила о том, что завершает сотрудничество с Лободой и больше не хочет иметь ничего общего с шоу-бизнесом.

Одной из причин стало её мнение о прошедшей премии, и в частности поведение Филиппа Киркорова. Нателла эмоционально высказалась о своих чувствах. Киркоров не замедлил с ответом и назвал Крапивину «не толерантным»  человеком.

 Сегодня, Нателла Крапивина ещё раз пояснила свою позицию, записав видеообращение. В нём она заявила следующее.

 — Да, мой комментарий был резким — и я им не горжусь. Но он направлен не в адрес геев, а в адрес бесталанных людей, которых вы, Филипп Бедросович, постоянно продвигаете. Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария. Я своим образом жизни доказываю свою толерантность.

Предлагаем  вам посмотреть видео. 

Напомним, также, что известная исполнительница, уроженка Рязани, Диана Арбенина, тоже раскритиковала шоу, и пообещала больше не участвовать в подобных церемониях.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]