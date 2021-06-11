Экс- продюсер Светланы Лободы ответила Филиппу Киркорову в видеообращении

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Прошедшая премия МУЗ-ТВ наделала много шума в общественном пространстве.

Самым громким стал скандал, развернувшийся между королём эстрады Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивиной, много лет работающей продюсером у Светланы Лободы.

Благодаря этому союзу Светлана Лобода стала одной из топовых певиц с самыми высокими гонорарами.

Однако, после церемонии МУЗ-ТВ, Нателла Крапивина объявила о том, что завершает сотрудничество с Лободой и больше не хочет иметь ничего общего с шоу-бизнесом.

Одной из причин стало её мнение о прошедшей премии, и в частности поведение Филиппа Киркорова. Нателла эмоционально высказалась о своих чувствах. Киркоров не замедлил с ответом и назвал Крапивину «не толерантным» человеком.

Сегодня, Нателла Крапивина ещё раз пояснила свою позицию, записав видеообращение. В нём она заявила следующее.

— Да, мой комментарий был резким — и я им не горжусь. Но он направлен не в адрес геев, а в адрес бесталанных людей, которых вы, Филипп Бедросович, постоянно продвигаете. Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария. Я своим образом жизни доказываю свою толерантность.

Предлагаем вам посмотреть видео.

Напомним, также, что известная исполнительница, уроженка Рязани, Диана Арбенина, тоже раскритиковала шоу, и пообещала больше не участвовать в подобных церемониях.