Четверг, 16 января, 2025
-1 C
Рязань
Екатерина Мизулина, фото: t.me/ekaterina_mizulina
Власть и политика

Екатерина Мизулина собирается приехать в Рязань

Алексей Самохин

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина собирается приехать в Рязань. Об этом она написала в телеграм-канале.

Мизулина отреагировала на приглашение пользователя Сети приехать в наш город, который получил статус Новогодней столицы России-2006.

— Скоро приеду, — написала она, не уточнив сроки.

По её словам, в 2025 году в планах поездок по России — 28 регионов.

— Надеюсь, что всё сложится, — написала Екатерина Мизулина.

Реклама

Екатерина Мизулина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020), член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета», блогер.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.