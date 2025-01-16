Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина собирается приехать в Рязань. Об этом она написала в телеграм-канале.

Мизулина отреагировала на приглашение пользователя Сети приехать в наш город, который получил статус Новогодней столицы России-2006.

— Скоро приеду, — написала она, не уточнив сроки.

По её словам, в 2025 году в планах поездок по России — 28 регионов.

— Надеюсь, что всё сложится, — написала Екатерина Мизулина. Реклама

Екатерина Мизулина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020), член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета», блогер.