«Дзюдо – один из базовых видов спорта Рязанской области» — Павел Малков

Анастасия Мериакри

В Академии единоборств города Рязани торжественно открыли Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 18 лет. Участников приветствовал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Участниками спортивных состязаний, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стали порядка 500 человек из почти 40 регионов России. От Рязанского региона на соревнованиях выступают воспитанники Академии единоборств, а также рязанских спортшкол олимпийского резерва «Комета», «Родной край — спорт» и учреждений спорта из Сасово и Скопина, Шиловского района. Собравшихся приветствовали глава региона Павел Малков и председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что в регионе созданы все условия для профессиональных занятий дзюдо, а спортсмены регулярно становятся победителями соревнований международного и всероссийского уровней – только за прошлый год рязанские дзюдоисты привезли более 140 медалей с различных турниров.

«Дзюдо – прекрасный вид спорта, который воспитывает мужество, решительность и другие качества настоящего спортсмена. В целом в регионе дзюдо – один из базовых видов спорта, в секциях сейчас занимается около 1,5 тысяч парней и девушек. А самое главное – у нас прекрасный тренерский состав. Активно совершенствуем и спортивную инфраструктуру, рассчитывая увеличить количество занимающихся», – подчеркнул Павел Малков.

Глава региона также выразил благодарность председателю Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолию Гулевскому за поддержку в развитии дзюдо в регионе и других видов спорта, которое в ближайшее время планируется усилить в рамках подписанного сегодня соглашения.

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо» Анатолий Гулевский отметил, что школа дзюдо в Рязани имеет свою историю и традиции, а также пожелал спортсменам стремления к новым победам, удачи и высоких достижений.

«Общество заключает соглашение только с теми главами регионов, которые ясно понимают, что спорт – это норма жизни. Мы будем уделять повышенное внимание Рязанской области, в частности, планируем пригласить юных рязанцев для посещения спортивных объектов и мероприятий нашего общества, музея «Динамо», и не только. Будем продолжать работу совместно с рязанскими спортсменами», — отметил Анатолий Гулевский.

