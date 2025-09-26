Джейсон Деруло провёл в пути 30 часов ради концертов в России

Американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на дорогу из США, чтобы выступить в России. Об этом сообщил телеграм-канал MASH.

По данным канала, артист прибыл в Москву с командой из 35 человек, которые летели из разных стран. В столичном аэропорту Деруло встретили в VIP-терминале, откуда он отправился в город на автомобилях представительского класса.

Певец выступит 26 сентября на ЦСКА Арене в Москве, а 28 сентября — на СКА Арене в Санкт-Петербурге. На сцену с ним выйдет французский танцевальный дуэт Les Twins.