Двух женщин сбили насмерть в Рязанской области в выходные

В прошедшие выходные дни на дорогах Рязанской области погибли 2 женщины-пешехода, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

14 октября в 15 часов в селе Сысои Сараевского района у дома № 23 по улице Кочки 58-летнюю местную жительницу сбил автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 17-летней жительницы посёлка Сараи. Водительских прав девушка не имеет.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

15 октября в 19:55, у дома № 75 на Михайловском шоссе Рязани 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, по предварительной информации, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 54-летнюю жительницу Спасского района. Пострадавшая скончалась.

В обоих случаях сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.