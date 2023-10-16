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Двух женщин сбили насмерть в Рязанской области в выходные

7info

В прошедшие выходные дни на дорогах Рязанской области погибли 2 женщины-пешехода, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

14 октября в 15 часов в селе Сысои Сараевского района у дома № 23 по улице Кочки 58-летнюю местную жительницу сбил автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 17-летней жительницы посёлка Сараи. Водительских прав девушка не имеет.

Двух женщин сбили насмерть в Рязанской области в выходные

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

15 октября в 19:55, у дома № 75 на Михайловском шоссе Рязани 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, по предварительной информации, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 54-летнюю жительницу Спасского района. Пострадавшая скончалась.

Двух женщин сбили насмерть в Рязанской области в выходные

В обоих случаях сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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