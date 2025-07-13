Двое 18-летних парней похитили аккумулятор из автомобиля в Рязанской области

Двое пьяных 18-летних парней похитили аккумулятор из автомобиля в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Житель деревни Чернышевка 65 лет утром заметил, что его автомобиль ВАЗ-2107 был взломан. Осмотр машины показал, что пропал аккумулятор. Мужчина написал заявление в полицию. Полицейские выяснили, что накануне вечером в деревенский клуб на автомобиле ВАЗ-2107 приехали двое парней из соседнего села. В конце вечера молодые люди уехали, а спустя время вернулись в деревню пешком. Их личности установлены: это двое 18-летних приятелей.

По версии следствия, молодые люди выпили алкогольные напитки и приняли решение повеселиться в клубе в соседней деревне. Отправившись домой, нетрезвый водитель не справился с управлением и застрял на грунтовой дороге. В попытке выбраться парни посадили аккумулятор. Тогда приятели вспомнили, что видели в деревне Чернышевка автомобиль ВАЗ-2107. Они вернулись пешком в деревню, взломали «Жигули» и похитили батарею. Поставив чужой аккумулятор в свою машину, нарушители порядка уехали.

Сейчас решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 158 УК РФ.