Пятница, 26 сентября, 2025
10.8 C
Рязань
Транспорт и дороги

Движение транспорта ограничат из-за легкоатлетического забега в Рязани

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Администрация Рязани предупредила об ограничении движения транспорта в связи с проведением массового легкоатлетического забега, направленного на пропаганду спорта и здорового образа жизни.

4 октября с 10:00 до 14:00 будет полностью перекрыт маршрут, по которому будут двигаться участники забега:

МАУК «Лесопарк» – Окское шоссе – Озеро Ореховое – Окское шоссе – МАУК «Лесопарк».

Кроме того, водителей просят освободить Окское шоссе от частного транспорта заранее — с 22:00 3 октября до 14:00 4 октября.

Администрация города просит автомобилистов учесть эту информацию и заранее планировать свои маршруты в указанный период.

Самые читаемые материалы

Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Интересное

Вы всё делали неправильно: учёная объяснила, почему срезать грибы — не вредно, а даже полезно

Выкручиваете грибы, чтобы «не повредить грибницу»? Перестаньте. Научный ответ, который изменит вашу тихую охоту навсегда.
Власть и политика

Мэр Рязани рассказал, когда в городе включат отопление

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов рассказал о готовности города к новому отопительному сезону. По его словам, теплоснабжающие организации уже готовы к работе.
Общество

Мэрия Рязани не примет тропу в Лесопарке в таком виде, как сейчас

Снимки нового объекта, который делают в рамках благоустройства Лесопарка, появились в интернете и вызвали критику рязанцев.

Последние новости

Новости России

Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию.
Новости России

«Тюрьма за пьянство»: предложено сажать алкоголиков на полгода для оплаты лечения

Создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов выступил с предложением ввести уголовное наказание за систематическое употребление алкоголя.
Власть и политика

Ремонт теплосетей в Рязани отстаёт от графика перед стартом отопительного сезона

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл встречу с подрядчиками, которые проводят капитальный ремонт теплосетей на улицах Урицкого и Соборной
Власть и политика

Анжела Гетман возглавила Думу Клепиковского муниципального округа

Исполняющим обязанности главы Клепиковского муниципального округа назначен Денис Ефанов, который ранее возглавлял администрацию Клепиковского района.
Власть и политика

Валентина Матвиенко поздравила жителей Рязанской области с Днем образования региона

В своём обращении Матвиенко отметила неразрывную связь Рязанской земли с ключевыми этапами становления России.
Новости России

Психолог объяснила, почему татуировки могут быть признаком проблем

Хотя татуировки часто являются способом самовыражения, особенно у подростков, их чрезмерное количество может служить тревожным сигналом.
Новости Касимова

В Касимовском округе ночью горел жилой дом 

На место происшествия выезжали 3 единицы техники, 8 человек. 
Интересное

Названы главные черты характера людей, рождённых в октярбре 

Октябрьские именинники, которые относятся к знакам Весов и Скорпиона, отличаются сочетанием чувствительности и обаяния.