Движение транспорта ограничат из-за легкоатлетического забега в Рязани

Администрация Рязани предупредила об ограничении движения транспорта в связи с проведением массового легкоатлетического забега, направленного на пропаганду спорта и здорового образа жизни.

4 октября с 10:00 до 14:00 будет полностью перекрыт маршрут, по которому будут двигаться участники забега:

МАУК «Лесопарк» – Окское шоссе – Озеро Ореховое – Окское шоссе – МАУК «Лесопарк».

Кроме того, водителей просят освободить Окское шоссе от частного транспорта заранее — с 22:00 3 октября до 14:00 4 октября.

Администрация города просит автомобилистов учесть эту информацию и заранее планировать свои маршруты в указанный период.