В результате ДТП под Рязанью пострадали две женщины, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
1 февраля в 12.00 на 24-м километре автодороги Рязань — Ряжск в Рязанском районе столкнулись автомобили «Тойота Хайлендер», «Лада Приора», «Ниссан Ноут». Травмы получили 47-летняя водитель «Лады» и её 51-летняя пассажирка. Женщинам потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф» пишет, что авария случилась в посёлке Искра.
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