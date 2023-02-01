В результате ДТП под Рязанью пострадали две женщины, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

1 февраля в 12.00 на 24-м километре автодороги Рязань — Ряжск в Рязанском районе столкнулись автомобили «Тойота Хайлендер», «Лада Приора», «Ниссан Ноут». Травмы получили 47-летняя водитель «Лады» и её 51-летняя пассажирка. Женщинам потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф» пишет, что авария случилась в посёлке Искра.