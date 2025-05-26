Два вражеских БПЛА сбили над Рязанской областью

Минобороны РФ сообщает о перехвате и уничтожении двух вражеских БПЛА в ночь на 26 мая над Рязанской областью. Согласно сводке оборонного ведомства, над регионами России этой ночью сбили 96 беспилотников.

Наибольшее число БПЛА сбили в Брянской области (31 аппарат). 16 БПЛА сбили в Белгородской области, 11 БПЛА — в Курской области. Девять беспилотников обезвредили над Тульской областью, восемь — над Орловской.

Шесть БПЛА сбили в Московской области, пять в Калужской, четыре — в Ивановской. По два беспилотника уничтожили в Рязанской и Владимирской областях. По одному — в Ярославской области и в Татарстане.

— Всего за время налета в период с 10.00 мск 25.05 до 8.00 мск 26.05 над российскими регионами сбито 148 украинских БпЛА самолетного типа, — сообщили в Минобороны.

Напомним, вечером 25 мая РСЧС рассылала жителям Рязанской области предупреждения об угрозе атаки БПЛА.