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Тушение пожара в селе Дмитриево. Фото: МЧС
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Два пожара произошли за сутки в Касимовском округе

Алексей Самохин

В Касимовском округе за минувшие сутки произошло два крупных пожара. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Во вторник, 29 апреля, в 10:46 поступило сообщение о пожаре на ферме в селе Дмитриево. Возгорание тушили 33 человека, было задействовано 16 единиц техники, в том числе инженерной. Площадь пожара оценивается в 950 квадратных метров.

По информации в соцсетях, во время происшествия погибли 300 телят. В сводке МЧС таких данных нет.

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Ночью произошёл пожар в хозяйственной постройке в рабочем посёлке Гусь Железный. В тушении участвовали 5 человек, привлекалось 2 единиц техники. Площадь пожара — 12 квадратных метров. Люди не пострадали.

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