Два человека пострадали в ДТП из четырех машин в Рязани

В ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.
ДТП произошло сегодня, 8 июня, примерно в 15:30 возле дома №33 по Московскому шоссе. Столкнулись четыре автомобиля.
По информации СМИ, в результате ДТП пострадала 57-летняя женщина и 28-летний мужчина. Женщину доставили в Рязанскую ОКБ, мужчину — в травмпункт.
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