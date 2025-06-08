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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП из четырех машин в Рязани

Анастасия Мериакри

В ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

ДТП произошло сегодня, 8 июня, примерно в 15:30 возле дома №33 по Московскому шоссе. Столкнулись четыре автомобиля.

По информации СМИ, в результате ДТП пострадала 57-летняя женщина и 28-летний мужчина. Женщину доставили в Рязанскую ОКБ, мужчину — в травмпункт.

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