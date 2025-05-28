Два человека пострадали при столкновении машины со столбом под Рязанью

За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.

На дорогах региона произошло 43 ДТП с материальным ущербом. Сотрудники Госавтоинспекции за сутки выявили 318 нарушений правил дорожного движения, в том числе четыре случая управления автомобилем в состоянии опьянения.

Одно из серьёзных ДТП произошло утром 27 мая в селе Ласково Рязанского района. Около 08:50 на улице Весенняя, недалеко от дома №36, 51-летний водитель автомобиля Kia Sportage, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередач.

В результате аварии пострадал сам водитель и его 42-летний пассажир, житель Рязанского района. Оба обратились за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.