Два человека погибли в ДТП с фурой в Клепиковском районе Рязанской области

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности страшного ДТП, произошедшего сегодня утром в Клепиковском районе.

9 января, примерно 09:20 в Клепиковском районе на 426-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», по предварительной информации, произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» и грузового автомобиля «Камаз» с полуприцепом.

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Рено Логан» скончались на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.

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По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео: телеграм-канал «Топор 18+ Рязань».