Два человека погибли в ДТП с мотоблоком и грузовиками в Рязанской области

В Рязанской области в результате ДТП с участием мотоблока погибли два человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

23 апреля, примерно в 21:20 на 24-ом километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Рязанском районе, произошло столкновение самоходного мотоблока, под управлением 34-летнего местного жителя, грузового автомобиля «Мерседес» с полуприцепом под управлением 54-летнего жителя Московской области и грузового автомобиля «Донг Фенг» с полуприцепом, под управлением 33-летнего жителя Рязанской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель самоходного мотоблока и его пассажир — 45-летний местный житель от полученных травм скончались на месте происшествия.

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По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.