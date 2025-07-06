Два автомобиля столкнулись на Солотчинском шоссе в Рязани, на месте МЧС и скорая

На Солотчинском шоссе в Рязани столкнулись два автомобиля. Подробности сообщают «Рязанские ведомости».

На Солотчинском шоссе рядом с поворотом в сторону лагеря «Сказка» столкнулись автомобиль «Киа Церато» и «Киа Рио». Вторая иномарка после удара съехала с дороги в лесной массив. На месте ДТП работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Движение затруднено.

Официальная информация не поступала.