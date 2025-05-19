Два автомобиля столкнулись на пешеходном переходе в Рязани

В Рязани 19 мая произошло ДТП на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор.Рязань».

На пересечении улиц Татарской и Дзержинского у мясной лавки столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло на пешеходном переходе примерно в 16:00. Один из автомобилей получил сильные механические повреждения передней части автомобиля.

Информация о пострадавших не сообщается. Официальная информация не поступала.