Два автомобиля столкнулись на пешеходном переходе в Рязани

В Рязани 19 мая произошло ДТП на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор.Рязань».
На пересечении улиц Татарской и Дзержинского у мясной лавки столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло на пешеходном переходе примерно в 16:00. Один из автомобилей получил сильные механические повреждения передней части автомобиля.
Информация о пострадавших не сообщается. Официальная информация не поступала.
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