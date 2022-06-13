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Вторник, 14 июня, 2022

Духота – к ненастью, дождь – к грибам. Приметы на 15 июня, Никифоров день

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Духота – к ненастью, дождь – к грибам. Приметы на 15 июня, Никифоров день

15 июня православная церковь вспоминает святого исповедника Никифора, патриарха Константинопольского. В народной традиции у этого дня есть несколько названий – Никифоров и Вьюн зелёный. Из вьюна молодые девушки плели себе венки, чтобы привлечь в свою жизнь радость, здоровье и любовь.

Что нужно и нельзя делать в Никифоров день?

Вокруг одиноко стоящей берёзы было принято водить хороводы. Наши предки верили: берёзы сейчас обладают особой силой, способной отгонять от человека злых духов.

Женщины собирали 15 июня полынь и украшали ей входы в дома. Считалось, что она защищает от русалок, которые, как правило, активизировались после Троицы. Неделю после этого праздника называют не только Зелёными святками, но и Русальной.

У незамужних девушек была традиция плести венки для привлечения суженого. Делать это полагалось с мыслями о любимом человеке. Носить его нужно весь день, а вечером спрятать на чердаке.

Кстати, с Никифорова дня начиналась сенокосная пора. Чтобы она прошла удачно, 15 июня крестьянн шли в церковь и молились.

Сегодня ни в коем случае нельзя подметать полы. Можно вымести из дома всю позитивную энергетику.

За покупками нельзя ходить беременным женщинам. В противном случае ребёнок родится раньше срока.

Новые дела тоже не стоит начинать. Лучше перенести их на другой день.

Народные приметы 15 июня

  • Если солнце восходит в тумане, ожидается тёплый и тихий день;
  • Соловей заливается всю ночь – к солнцу;
  • Ветер поднялся – к дождю;
  • Жуки жужжат – к непогоде;
  • Духота сулит серьёзное ненастье ночью;
  • Если на Никифора дождь пошёл, жди много грибов.
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