ДТП с переворотом на Семчинской в Рязани устроил водитель без прав

Жёсткое ДТП с переворотом автомобиля на улице Семчинской в Рязани устроил водитель без прав. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Во вторник, 8 июля, в 22:50 37-летний рязанец, управлявший автомобилем «ВАЗ-2121 Нива», столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем «Митсубиси» с последующим опрокидыванием.

С места аварии в больницу доставлены виновник ДТП и его 30-летний пассажир.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.