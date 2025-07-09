ДТП с переворотом на Семчинской в Рязани устроил водитель без прав

Жёсткое ДТП с переворотом автомобиля на улице Семчинской в Рязани устроил водитель без прав. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
Во вторник, 8 июля, в 22:50 37-летний рязанец, управлявший автомобилем «ВАЗ-2121 Нива», столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем «Митсубиси» с последующим опрокидыванием.
С места аварии в больницу доставлены виновник ДТП и его 30-летний пассажир.
Сотрудники ГАИ проводят проверку.
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