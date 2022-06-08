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Среда, 8 июня, 2022

Дорогу под путепроводом Рязань-2 планируют расширить

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Дорогу под путепроводом Рязань-2 планируют расширить

Дорогу в начале Первомайского проспекта, под путепроводом Рязань-2, планируют расширить. Этот вопрос врио губернатора Рязанской области Павел Малков обсудил с генеральным директором РЖД Олегом Белозёровым.

Как отметил глава региона на заседании регионального правительства 7 июня, также запланировано строительство путепровода у станции Рыбное. Его необходимость связана с тем, что переезд там регулярно закрыт по 14 часов.

Ещё один вопрос, который удалось обсудить, – реконструкция вокзала и ускорение прохождения поездов до Москвы.

– У нас самый высоконагруженный участок железной дороги из всех в стране. Сотни поездов. Понятно, что задача с учётом такого расписания очень непростая, нужны колоссальные инвестиции. Но все равно будем выстраивать работу, – сказал Малков.

Своим подчинённым врио губернатора поручил подготовить в РЖД соответствующие письма и начинать работу.

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