Дорогу под путепроводом Рязань-2 планируют расширить

Дорогу в начале Первомайского проспекта, под путепроводом Рязань-2, планируют расширить. Этот вопрос врио губернатора Рязанской области Павел Малков обсудил с генеральным директором РЖД Олегом Белозёровым.
Как отметил глава региона на заседании регионального правительства 7 июня, также запланировано строительство путепровода у станции Рыбное. Его необходимость связана с тем, что переезд там регулярно закрыт по 14 часов.
Ещё один вопрос, который удалось обсудить, – реконструкция вокзала и ускорение прохождения поездов до Москвы.
Своим подчинённым врио губернатора поручил подготовить в РЖД соответствующие письма и начинать работу.