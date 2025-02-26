Доктор Бережанский назвал неочевидные симптомы рака крови

Лейкоз — это злокачественное заболевание крови, которое коварно тем, что часто обнаруживается случайно при обследовании у врачей разных специальностей. О том, какие, на первый взгляд, безобидные симптомы могут сигнализировать о серьезном заболевании, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО» Павел Бережанский.

Кашель, бледность и потливость

По словам врача, многие пациенты поступают с жалобами на затяжной бронхит и кашель, а при обследовании у них обнаруживают рак крови.

«Если говорить о нетипичных симптомах, то первый из них — анемия, связанная с нехваткой эритроцитов в крови. Это проявляется холодными руками и ногами, бледностью кожи и слизистых», — пояснил Бережанский.

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При лейкозе организм вырабатывает чрезмерное количество лейкоцитов, которые занимают весь костный мозг и вытесняют остальные клетки крови. Из-за этого уровень эритроцитов снижается, что приводит к бледности, а в некоторых случаях — к пожелтению кожных покровов и слизистых.

«На щеках исчезает румянец, под глазами появляются темные круги. Еще одно проявление — вегетативные нарушения. Они выражаются в чрезмерной потливости, не связанной с физической нагрузкой или жаркой погодой. Со временем приступы потливости становятся более продолжительными и частыми, особенно в области ладоней, затылка и других частей тела», — добавил эксперт.

Еще один тревожный симптом — постоянная усталость и слабость, возникающие из-за нехватки эритроцитов и кислородного голодания организма.

Кислородное голодание и нарушения кровообращения

«У человека развивается гипоксия, поскольку эритроциты перестают эффективно доставлять кислород к органам и тканям. Это также связано с замедлением обменных процессов. Некоторое время организм пытается компенсировать нехватку кислорода, но его ресурсов хватает максимум на неделю», — объяснил врач.

По его словам, недостаток кислорода ослабляет кровообращение, вызывая покалывание и онемение сначала в нижних, а затем и в верхних конечностях.

ОРВИ, боль в суставах и одышка

Лейкоз также влияет на работу печени, снижает уровень энергии, вызывая слабость и апатию.

«Еще одно проявление заболевания — проблемы с легкими. У детей лейкоз нередко выявляют в пульмонологических отделениях, куда их госпитализируют из-за хронического кашля, одышки и поперхивания. Одышка может быть связана с анемическим синдромом: иногда пациенту даже трудно сделать глубокий вдох», — отметил Бережанский.

Еще один тревожный сигнал — частые ОРВИ и бактериальные инфекции. Они указывают на ослабленный иммунитет, что также может быть косвенным признаком рака крови.

«Следующий симптом — боль в костях и суставах. Она возникает из-за того, что в костном мозге начинается гиперпродукция лейкоцитов. По сути, это небольшое воспаление, которое сначала затрагивает надкостницу, а затем распространяется на окружающие ткани», — пояснил врач.

К другим возможным признакам лейкоза он отнес появление синяков и медленно заживающих ран, что связано с ломкостью сосудов.

«Даже легкое нажатие может привести к синяку», — подчеркнул эксперт.

Кровотечения и увеличенные лимфоузлы

Еще один симптом — частые кровотечения, которые возникают даже при небольших порезах или ссадинах.

Также стоит обратить внимание на увеличение лимфоузлов.

«Это может быть связано с разными заболеваниями, в том числе инфекциями. Однако в случае лейкоза лимфоузлы остаются увеличенными и не возвращаются к нормальному размеру. Чаще всего опухают подмышечные, шейные, паховые лимфоузлы, а также лимфоидная ткань в желудочно-кишечном тракте», — заключил Бережанский.