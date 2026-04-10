Блогер и предприниматель Валерия, известная как Лерчек, сейчас проходит лечение в московском онкоцентре имени Блохина. Диагноз поставлен в 33 года. Хирург, лимфолог и онколог Владимир Ивашков прокомментировал её историю и объяснил, почему молодость не защищает от этого заболевания.

Кто в группе риска

Традиционно рак желудка чаще встречается у людей старше 50 лет, причём мужчины болеют вдвое чаще женщин. Однако возраст — не единственный фактор. Главная угроза, по словам Ивашкова, это бактерия Helicobacter pylori: именно она провоцирует рак желудка примерно в 80% случаев. Подхватить её проще, чем кажется, например, поев в кафе из плохо вымытой посуды. По оценке врача, потенциально бактерия присутствует в организме девяти из десяти человек.

Реклама

В зоне повышенного риска также люди, чьи родственники в молодом возрасте болели этим видом рака. Добавляет угрозу и лишний вес, злоупотребление красным мясом и колбасными изделиями. Отдельный фактор — привычка пить слишком горячие напитки: они раздражают слизистую желудка и со временем способны запустить мутацию клеток органа.

Стресс: провокатор, а не причина

У Лерчек в последние годы накопились серьёзные проблемы с законом. Мог ли стресс повлиять на развитие болезни? Ивашков отвечает осторожно. Прямой связи между стрессом и возникновением рака наука пока не установила. Зато в 2020 году исследователи выяснили: гормон стресса способен активировать раковые клетки и спровоцировать рецидив. Другие работы показали, что под влиянием стресса клетки становятся более восприимчивы к метастазам.

Есть и косвенный механизм. Человек в состоянии хронического стресса плохо ест, мало спит, нередко курит и выпивает. Он попросту не замечает тревожных симптомов. По словам врача, у Валерии признаки были, но около года она не могла попасть к специалисту. Итог: стресс, скорее всего, не создаёт рак с нуля, но ощутимо подрывает иммунную защиту.

Ивашков привёл статистику выживаемости — и она красноречива. При первой стадии рака желудка пятилетняя выживаемость достигает около 90%. При четвёртой — менее 5%. Разрыв колоссальный.