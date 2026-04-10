Павел Супрун раскрыл планы по обновлению транспорта в Рязани

Рязанская область планомерно обновляет общественный транспорт. Зампред регионального правительства Павел Супрун в рамках проекта «Час с зампредом» подвёл промежуточные итоги и обозначил ближайшие задачи. Проект реализуется по поручению губернатора Павла Малкова.

Сегодня на маршрутах Рязани работают 683 автобуса. Семь из десяти — современные машины, отвечающие актуальным техническим нормам. За последние три года городской парк пополнился 142 новыми автобусами и 50 троллейбусами. Весь подвижной состав выполнен в едином фирменном стиле.

Отдельного внимания заслуживают троллейбусы. Новые машины оснащены автономным ходом и способны преодолевать до 20 км без подключения к контактной сети. Это существенно расширяет гибкость маршрутов и снижает зависимость от состояния инфраструктуры. Чтобы полностью обновить троллейбусный парк, городу необходимо заменить ещё 34 единицы.

Параллельно с закупкой техники в Рязани идёт модернизация контактной троллейбусной сети. Её общая протяжённость составляет 150 км. Диагностика выявила проблемные участки: 20 км линий уже заменены. Кроме того, требуют обновления 14 тяговых подстанций.

Для финансирования этих работ регион рассчитывает на федеральную поддержку. Заявка в Министерство транспорта России уже направлена.