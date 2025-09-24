Днём 24 сентября в России уничтожили 25 беспилотников, в том числе на территории Рязанской области

В России днём 24 сентября уничтожили 25 вражеских БПЛА, в том числе на территории Рязанской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В период с 12:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме Рязанской области, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Официальных данных о количестве сбитых беспилотников в каждом конкретном регионе не поступало.

В Рязани и области сохраняется угроза атаки беспилотников. Предупреждение пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 17:29.

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. Единый номер спасения — 112.