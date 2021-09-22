«Дни международного бизнеса в Рязанской области»: результаты, возможности и перспективы

22 сентября стартовал Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Это масштабное представительское событие проходит в регионе в четвёртый раз и уже стало его визитной карточкой. В этом году к работе на «Днях международного бизнеса» подключились около 500 человек. Это представители экспортно ориентированных предприятий Рязанской области, малого и среднего бизнеса, эксперты Российского экспортного центра (РЭЦ). Участие в форуме также принимают зарубежные представители – послы и бизнесмены стран Африки и СНГ. Первый день форума – обмен мнениями, постановка задач, обсуждение возможностей и форматов экспортного взаимодействия. Второй день – работа биржи контактов: более 100 туров переговоров, участие в которых примут рязанские бизнесмены и представители зарубежных компаний. Уже сейчас можно сказать одно: «Дни международного бизнеса» – это знаковое событие в деловой жизни региона, открывающее новые возможности для выхода рязанского бизнеса на международный рынок.

От Казахстана до стран Африки

Форум стартовал с работы страновых «круглых столов». Их посвятили обсуждению вопросов выхода рязанских компаний на рынки Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь, Франции, Германии и стран Африки. Такой выбор обусловлен опытом взаимных торговых отношений и дальнейшими перспективами сотрудничества. В рамках каждой встречи выступили российские торговые представители в зарубежных странах, презентованы успешные проекты выхода отечественного бизнеса на международные рынки.

Активное обсуждение прошло на площадке, посвящённой сотрудничеству со странами Африки. Рязанские бизнесмены узнали о возможностях и особенностях импорта товаров в Кению, Эфиопию, Уганду и другие страны континента. Тем более, что африканские покупатели заинтересованы в товарах Рязанской области, качество которых, как заявили послы этих государств, они ценят.

В Рязанской области есть много возможностей и опыт, который могут перенять наши предприниматели, — отметил чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ Аргау Алемайеху Тегену. – Рязанская область может предложить нашей стране удобрения, стройматериалы и зерно. Мы в свою очередь готовы предложить кофейное зерно.

Есть результат

В пленарной сессии форума, которую модерировала журналист Ирада Зейналова, приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, чрезвычайные и полномочные послы Узбекистана, Кении, Уганды, Эфиопии.

Обсуждались вопросы реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», подходы к повышению эффективности комплексной поддержки бизнеса, алгоритмы выхода на зарубежные рынки и развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими странами.

По сравнению с первым полугодием 2020 года объëм экспорта Рязанской области увеличился, а, значит, проводимая по этим направлениям работа приносит результат.

Рязанские предприниматели стараются повышать экспортную зрелость, смелее и активнее пробуют свои силы в качестве зарубежных поставщиков. Бизнесмены проходят обучение по программам экспортного центра. За 1,5 года их совокупная выручка составила более 4,5 млн долларов. Считаю этот показатель прямым следствием широкой опоры на меры господдержки, качественную реализацию инициатив, которые мы ежегодно принимаем на форуме, — сказал глава региона.

На сегодняшний день регион достаточно уверенно развивается в наращивании внешнеэкономических проектов. По отдельным категориям товаров Рязанская область устойчиво лидирует в мировом масштабе – это продажа кровельных материалов, минеральной ваты, кожи и кожевенных полуфабрикатов, измерительных приборов, полированного стекла. В прошлом году область впервые отправила на экспорт вакцины, рафинированный свинец, катализаторы на носителях, пиво, швейную одежду и ряд других товаров.

С начала года в числе торговых партнёров Рязанской области появились Доминика, Уганда, Непал, Оман и Намибия.

Что предстоит сделать

Специфика «Дней международного бизнеса в Рязанской области» заключается не только в обмене контактами и обсуждении форматов и нюансов экспортного взаимодействия. Внимание уделяется проектам, которые необходимо развивать для повышения экспортного потенциала региона.

По словам Николая Любимова, за полтора года более 400 рязанский предприятий начали сотрудничество с центром экспорта, и это хороший результат. Но становится понятно, что экспортёрам необходимо личное сопровождение квалифицированных специалистов, подготовке которых планируют уделить отдельное внимание. Кроме того, они нуждаются в активном продвижении на международные рынки. Подспорье в этом может оказать марткетплейс – единая электронная площадка с информацией о рязанской продукции.

Планируется также создание агрегатора спроса и предложений для иностранных покупателей и местных предпринимателей. Рязанский бизнес, нацеленный на экспорт, требует расширенных мер поддержки. А ещё есть идея сделать акцент не только на городских, но и на районных предприятиях, которые пока что даже не задумываются о выходе на международные рынки, однако имеют для этого все возможности: