«Дни международного бизнеса в Рязанской области»: результаты, возможности и перспективы

22 сентября стартовал Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Это масштабное представительское событие проходит в регионе в четвёртый раз и уже стало его визитной карточкой. В этом году к работе на «Днях международного бизнеса» подключились около 500 человек. Это представители экспортно ориентированных предприятий Рязанской области, малого и среднего бизнеса, эксперты Российского экспортного центра (РЭЦ). Участие в форуме также принимают зарубежные представители – послы и бизнесмены стран Африки и СНГ. Первый день форума – обмен мнениями, постановка задач, обсуждение возможностей и форматов экспортного взаимодействия. Второй день – работа биржи контактов: более 100 туров переговоров, участие в которых примут рязанские бизнесмены и представители зарубежных компаний. Уже сейчас можно сказать одно: «Дни международного бизнеса» – это знаковое событие в деловой жизни региона, открывающее новые возможности для выхода рязанского бизнеса на международный рынок.
От Казахстана до стран Африки
Форум стартовал с работы страновых «круглых столов». Их посвятили обсуждению вопросов выхода рязанских компаний на рынки Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь, Франции, Германии и стран Африки. Такой выбор обусловлен опытом взаимных торговых отношений и дальнейшими перспективами сотрудничества. В рамках каждой встречи выступили российские торговые представители в зарубежных странах, презентованы успешные проекты выхода отечественного бизнеса на международные рынки.
Активное обсуждение прошло на площадке, посвящённой сотрудничеству со странами Африки. Рязанские бизнесмены узнали о возможностях и особенностях импорта товаров в Кению, Эфиопию, Уганду и другие страны континента. Тем более, что африканские покупатели заинтересованы в товарах Рязанской области, качество которых, как заявили послы этих государств, они ценят.
Есть результат
В пленарной сессии форума, которую модерировала журналист Ирада Зейналова, приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, чрезвычайные и полномочные послы Узбекистана, Кении, Уганды, Эфиопии.
Обсуждались вопросы реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», подходы к повышению эффективности комплексной поддержки бизнеса, алгоритмы выхода на зарубежные рынки и развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими странами.
По сравнению с первым полугодием 2020 года объëм экспорта Рязанской области увеличился, а, значит, проводимая по этим направлениям работа приносит результат.
На сегодняшний день регион достаточно уверенно развивается в наращивании внешнеэкономических проектов. По отдельным категориям товаров Рязанская область устойчиво лидирует в мировом масштабе – это продажа кровельных материалов, минеральной ваты, кожи и кожевенных полуфабрикатов, измерительных приборов, полированного стекла. В прошлом году область впервые отправила на экспорт вакцины, рафинированный свинец, катализаторы на носителях, пиво, швейную одежду и ряд других товаров.
С начала года в числе торговых партнёров Рязанской области появились Доминика, Уганда, Непал, Оман и Намибия.
Что предстоит сделать
Специфика «Дней международного бизнеса в Рязанской области» заключается не только в обмене контактами и обсуждении форматов и нюансов экспортного взаимодействия. Внимание уделяется проектам, которые необходимо развивать для повышения экспортного потенциала региона.
По словам Николая Любимова, за полтора года более 400 рязанский предприятий начали сотрудничество с центром экспорта, и это хороший результат. Но становится понятно, что экспортёрам необходимо личное сопровождение квалифицированных специалистов, подготовке которых планируют уделить отдельное внимание. Кроме того, они нуждаются в активном продвижении на международные рынки. Подспорье в этом может оказать марткетплейс – единая электронная площадка с информацией о рязанской продукции.
Планируется также создание агрегатора спроса и предложений для иностранных покупателей и местных предпринимателей. Рязанский бизнес, нацеленный на экспорт, требует расширенных мер поддержки. А ещё есть идея сделать акцент не только на городских, но и на районных предприятиях, которые пока что даже не задумываются о выходе на международные рынки, однако имеют для этого все возможности: