Для Рязани закупят 47 новых современных автобусов

Минтранс России одобрил закупку для Рязани 47 новых современных автобусов. Об этом, ссылаясь на врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, сообщает сайт ИД «Пресса».

Об обновлении автопарка глава региона рассказал 20 июня, встречаясь с секретарями местных и первичных отделений партии «Единая Россия».

Кроме того, для областного центра должны поступить троллейбусы и автобусы из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего прибудет порядка 150 машин. По словам Малкова, транспорт находится в приличном состоянии, хотя не новый.

Врио губернатора уверен, что УРТ необходимо реформировать, просто заменить транспортный парк предприятия недостаточно.