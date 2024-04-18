Четверг, 18 апреля, 2024

Дизайнеры из рязани представили свою коллекцию одежды на «Estet Fashion Week»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: rzn.mk.ru/

Дизайнеры из Рязани Татьяна и Анастасия Углицких представили свою коллекцию одежды «Русская краса» на международной ювелирной неделе моды «Estet Fashion Week» в Москве. Об этом пишет МК. Ru со ссылкой на пресс-службу Агентства развития бизнеса Рязанской области.

В показе участвовали дизайнеры из разных регионов России. Это уже 25-й сезон международной ювелирной недели моды «Estet Fashion Week». Он проходил в Москве с 12 по 17 апреля.

Рязанки представили коллекцию «Русская краса». Она состоит из 32 уникальных образов.

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