Дизайнеры из рязани представили свою коллекцию одежды на «Estet Fashion Week»

Дизайнеры из Рязани Татьяна и Анастасия Углицких представили свою коллекцию одежды «Русская краса» на международной ювелирной неделе моды «Estet Fashion Week» в Москве. Об этом пишет МК. Ru со ссылкой на пресс-службу Агентства развития бизнеса Рязанской области.

В показе участвовали дизайнеры из разных регионов России. Это уже 25-й сезон международной ювелирной недели моды «Estet Fashion Week». Он проходил в Москве с 12 по 17 апреля.

Рязанки представили коллекцию «Русская краса». Она состоит из 32 уникальных образов.