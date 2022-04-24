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Воскресенье, 24 апреля, 2022

Директор тульской школы обвинила рязанский аквапарк в гибели ребёнка

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Директор тульской школы обвинила рязанский аквапарк в гибели ребёнка

7info

Директор школы № 61 г. Узловой Тульской области Ирина Асланян считает виновным в гибели ребёнка аквапарк «Горки» под Рязанью, пишет «Тульская пресса».

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Шестиклассник погиб в аквапарке под Рязанью 25 сентября 2020 года. Мальчик приехал с классом на отдых из Тульской области.

Следователи считают, что директор школы может быть виновна в гибели ребёнка, её отстранили от работы. Фотограф, находившийся на месте ЧП, рассказал правоохранителям, что во время оказания первой помощи рядом со школьником не было сопровождающих.

Ирина Асланян заказала независимую экспертизу. По её словам, в аквапарке «Окской жемчужины» были выявлены нарушения.

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13 апреля 2022 года адвокат Ирины Асланян подал ходатайство в следственное управление Рязанской области о прекращении уголовного преследования в отношении своей подзащитной.

Различные нарушения выявила и прокурорская проверка, но они касались в основном соблюдения санитарных правил.

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