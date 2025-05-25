Девять рязанцев вернулись домой из украинского плена

Девять рязанцев вернулись из украинского плена домой. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Рязанской области Наталья Епихина.

В Россию вернулись 880 военнопленных и 120 гражданских лиц. Сразу три этапа крупного обмена пленными между Россией и Украиной состоялись в последние дни. После долгого перерыва стороны провели прямые переговоры в Стамбуле, в ходе которых достигнута договорённость об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

23 мая прошёл первый этап, в рамках которого стороны передали друг другу по 270 военных и 120 гражданских лиц. 24 мая состоялась вторая волна — домой вернулись ещё 307 российских военнослужащих. Сегодня, 25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих. Столько же украинских пленных было передано Украине.

Среди вернувшихся бойцов по предварительным данным 9 рязанцев. Некоторые из них находились в плену около двух лет.

